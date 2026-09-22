Трамп забрал Гренландию под контроль США

США, Дания и Гренландия подписали соглашение по безопасности острова

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о переходе вопросов безопасности острова под контроль Вашингтона. Об этом сообщает Lenta.ru.

Подписание состоялось в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Фредериксен подчеркнула, что новое соглашение уважает суверенитет и территориальную целостность Дании, а также право Гренландии на самоопределение. По ее мнению, сделка учитывает интересы всех сторон. Трамп, в свою очередь, выразил убеждение, что такая мера только поспособствует укреплению отношений между США и датским островом.

Ранее стало известно, что худшая авиакомпания Европы запустила 24-часовой рейс в обход России.

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