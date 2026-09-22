«Пальма» и «Новая Линия» в огне: Россия ударила по логистике ВСУ в Одессе

Российские военные нанесли удар по логистическим центрам «Пальма» и «Новая Линия» в Одессе, а также поразили сухогруз с военными грузами в порту. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным Министерство обороны России, оба объекта находятся в Одессе и используются для обеспечения украинских сил. Помимо логистических центров, российские военнослужащие поразили в порту сухогруз, который доставлял военные грузы. Удар стал частью системной работы по разрушению каналов снабжения ВСУ.

Ранее стало известно, что Россия уничтожает до 40 локомотивов Украины в месяц.