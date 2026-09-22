«Пальма» и «Новая Линия» в огне: Россия ударила по логистике ВСУ в Одессе

Минобороны сообщило об ударе по логистическим центрам в Одессе

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Российские военные нанесли удар по логистическим центрам «Пальма» и «Новая Линия» в Одессе, а также поразили сухогруз с военными грузами в порту. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным Министерство обороны России, оба объекта находятся в Одессе и используются для обеспечения украинских сил. Помимо логистических центров, российские военнослужащие поразили в порту сухогруз, который доставлял военные грузы. Удар стал частью системной работы по разрушению каналов снабжения ВСУ.

Ранее стало известно, что Россия уничтожает до 40 локомотивов Украины в месяц.

Актуально

Читайте также

Скандал с генпрокурором Украины: политолог раскрыл, почему Кравченко покинул страну на служебном авто

Скандал с генпрокурором Украины: политолог раскрыл, почему Кравченко покинул страну на служебном авто

Тюрьма или бегство: стала известна судьба Зеленского после завершения СВО

Тюрьма или бегство: стала известна судьба Зеленского после завершения СВО

Готовьте кошельки: после слов Зеленского Европу призвали раскошелиться

Черноморск в огне: уничтожен контейнеровоз с грузом для ВСУ

Черноморск в огне: уничтожен контейнеровоз с грузом для ВСУ

Хуже не снилось: Туск предупредил поляков о рекордных ценах на топливо

Хуже не снилось: Туск предупредил поляков о рекордных ценах на топливо

Врываются в дома: на Украине перешли к насильственной мобилизации

Берлин раскошелился: Киев получит остро необходимые ракеты и тысячи снарядов

Берлин раскошелился: Киев получит остро необходимые ракеты и тысячи снарядов

Время на стороне России: польский профессор призвал Киев к немедленным переговорам

Трамп давит на Европу: эксперт оценил кризис в отношениях Вашингтона и Евросоюза

Трамп давит на Европу: эксперт оценил кризис в отношениях Вашингтона и Евросоюза

Десятки канадцев массово захотели переехать в Россию

Десятки канадцев массово захотели переехать в Россию

Выборы в Померании: политолог пояснил, почему поражение ХДС может стоить Мерцу поста

Выборы в Померании: политолог пояснил, почему поражение ХДС может стоить Мерцу поста

Польша передаст Украине оружие, которое сама списала

Польша передаст Украине оружие, которое сама списала

Добавьте mosregtoday.ru в избранное