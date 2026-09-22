Календарь праздников на 2027 год: стало известно, когда выгодно брать отпуск

Правительство РФ утвердило календарь праздничных и выходных дней на 2027 год — и он заметно повлияет на то, когда выгоднее брать отпуск. Новогодние каникулы окажутся особенно длинными: они продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Такой продолжительный период отдыха стал возможен благодаря переносу выходных: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, а также с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» .

В течение года россиян ждут и другие продолжительные периоды отдыха. На День защитника Отечества выпадет три выходных подряд — с 21 по 23 февраля, при этом суббота 20 февраля останется рабочей: выходной с нее перенесли на понедельник. Аналогично три дня — с 6 по 8 марта — можно будет отдохнуть в честь Международного женского дня. Майские праздники традиционно пройдут в два этапа: сначала с 1 по 3 мая отметят Праздник Весны и Труда, а затем с 8 по 10 мая — День Победы. В июне праздничные дни приурочены ко Дню России и продлятся с 12 по 14 число. А к Дню народного единства приурочено сразу четыре выходных — с 4 по 7 ноября. Кроме того, 31 декабря 2027 года станет дополнительным выходным днем за счет переноса с воскресенья 3 января.

Важно помнить, что по статье 95 Трудового кодекса РФ рабочий день, предшествующий празднику, сокращается на один час. В 2027 году такими днями станут 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. При этом в отдельных субъектах РФ могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни — например, в честь местных религиозных праздников или памятных дат. Они не входят в федеральный календарь, поэтому для точного планирования стоит ознакомиться с локальными нормативными актами.

Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин пояснил, что из‑за ежегодных переносов выходных количество рабочих дней в месяцах меняется, и это напрямую влияет на экономическую выгоду от отпуска. Для сотрудников на окладе действует простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск, поскольку зарплата за отработанные дни может оказаться выше отпускных, рассчитанных из среднего заработка.

По этой причине январь традиционно считается самым невыгодным месяцем для отпуска — в нем больше всего праздников и, соответственно, меньше всего рабочих дней. Эксперт советует: если хочется продлить новогодние каникулы, лучше оформить отпуск в декабре. Не слишком удачным с финансовой точки зрения будет и май — из‑за двух крупных праздников. Февраль тоже не лучший вариант: в нем всего 19 рабочих дней. В ноябре рабочих дней чуть больше — 20, поэтому выгода от отпуска будет чуть заметнее. Более сбалансированный финансовый результат можно получить в июне и октябре: в каждом из этих месяцев по 21 рабочему дню.

Наиболее выгодными для семейного бюджета считаются март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь — в каждом из них по 22 рабочих дня. При окладной системе оплаты каждый рабочий день в таком месяце «стоит» дешевле, а значит, разница между зарплатой за отработанные дни и отпускными получается минимальной.

Если же приоритет — не экономия, а возможность получить более продолжительный отдых, можно спланировать отпуск так, чтобы он примыкал к праздничным периодам. Например, оформив несколько дней отпуска рядом с майскими праздниками (1–3 мая и 8–10 мая), можно получить длинный непрерывный период отдыха и при этом сэкономить отпускные дни для других месяцев. Аналогичный подход работает и с длинными выходными в феврале и ноябре.

Ранее эксперт Балынин показал на примерах, как январский отпуск влияет на выплаты.