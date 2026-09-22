Долги за ЖКХ и ипотека: эксперты рассказали, кого коснутся изменения в законе

Банки перестанут напрямую обращаться к судебным приставам за информацией о долгах потенциальных заемщиков. Согласно новому законопроекту, эта функция перейдет к бюро кредитных историй: именно туда Федеральная служба судебных приставов будет передавать сведения из банка данных исполнительных производств. Юрист Сергей Гаврюшкин в беседе с URA.RU пояснил: первоначальная конструкция документа предусматривает предоставление информации по запросу БКИ через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Иными словами, кредитор больше не отправляет отдельный запрос в ФССП по каждому кандидату на кредит — нужные данные будут уже заложены в кредитной истории, к которой банк и так имеет доступ.

Эксперт подчеркнул, что речь, однако, идет не о любой просроченной коммунальной квитанции. Механизм затрагивает задолженность, которая уже перешла в стадию принудительного взыскания: суд вынес решение, дело передано приставам, возбуждено исполнительное производство. Если суд взыскал не только основной долг за ЖКХ, но и начисленные пени, они входят в общую сумму обязательства. Для кредитной истории важна не первоначальная цифра в квитанции, а размер непогашенного долга на момент запроса. Обычная задержка оплаты на пару недель автоматически не испортит условия кредитования — все решает наличие именно исполнительного производства.

По его мнению, пока в законопроекте нет универсального порога, ниже которого коммунальный долг перестает иметь значение. Значение имеет сам факт непогашенного обязательства и его размер. Задолженность в несколько тысяч рублей и в несколько сотен тысяч по-разному отразятся на долговой нагрузке заемщика, но правило о том, что небольшой долг банк обязан «не замечать», отсутствует. Если же долг полностью погашен, текущее обязательство считается равным нулю и увеличивать расчетную нагрузку оснований нет. Однако история возникновения и погашения долга может сохраняться в кредитной истории и потенциально учитываться банком при собственной оценке рисков. Поэтому, как подчеркивает Гаврюшкин, важно разделять расчет текущей долговой нагрузки и общую оценку кредитоспособности: погашенный долг не должен надувать текущие обязательства, но след от него в истории может остаться.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает новые меры логичными: они призваны вывести банковскую систему из зоны риска. Человек с непогашенными долгами — это заемщик с повышенной вероятностью дефолта, и банку важно видеть полную картину. По мнению экономиста, законопроект не принесет вреда: аналогичная практика существует во многих странах, и ее внедрение в России — закономерный шаг. Вместе с тем Остапкович называет ипотеку сегодня нишевым продуктом: при ставках от 17% вне льготных программ воспользоваться ею могут лишь люди с высоким и подтвержденным доходом, которые, как правило, не копят долги по ЖКХ. Низкодоходное население и без того далеко не всегда способно потянуть ипотечные платежи, так что новый закон лишь формализует тот риск, который банки и так учитывают при оценке заемщика.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов при оформлении кредита, стоит заранее проверить не только действующие кредитные обязательства, но и старые исполнительные производства. Если долг давно погашен, необходимо убедиться, что информация об этом корректно актуализирована — и в базе ФССП, и в кредитной истории. Небольшая просрочка за коммуналку не должна превращаться в «черную метку», но просуженный и переданный приставам долг — это финансовое обязательство, которое банку трудно игнорировать. Управляющие компании не обязаны предупреждать собственника о намерении обратиться в суд, поэтому контролировать оплату ЖКХ и не допускать длительных просрочек — в интересах самого плательщика.

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