В Подмосковье с начала 2026 года благоустроили более 900 пешеходных коммуникаций

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с начала 2026 года благоустроили 968 пешеходных коммуникаций из 1 037 запланированных. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Из них 367 троп — это замена плитки на асфальтобетонное покрытие, а 601 тропа создана как новые пешеходные маршруты», - отметили в ведомстве.

Полностью благоустройство было завершено в 37 округах. Лидерами стали Балашиха, Лобня и Электросталь, где благоустроили 62, 50 и 44 дорожки соответственно. По 43 тропы привели в порядок в Люберцах и Сергиевом Посаде.

Сейчас работы продолжаются по 38 адресам. Работы по 33 еще не стартовали.

Работа по благоустройству территорий проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах Подмосковья.