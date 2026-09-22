В Подмосковье с начала 2026 года благоустроили более 900 пешеходных коммуникаций
Свыше 900 «народных троп» обустроили в Подмосковье с начала года
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года благоустроили 968 пешеходных коммуникаций из 1 037 запланированных. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Из них 367 троп — это замена плитки на асфальтобетонное покрытие, а 601 тропа создана как новые пешеходные маршруты», - отметили в ведомстве.
Полностью благоустройство было завершено в 37 округах. Лидерами стали Балашиха, Лобня и Электросталь, где благоустроили 62, 50 и 44 дорожки соответственно. По 43 тропы привели в порядок в Люберцах и Сергиевом Посаде.
Сейчас работы продолжаются по 38 адресам. Работы по 33 еще не стартовали.
Работа по благоустройству территорий проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах Подмосковья.