Крымский полуостров стал своеобразным эталоном избирательного процесса для тех регионов, которые лишь недавно вошли в состав России. Об этом в эфире телеканала « Крым 24 » рассказал директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В. И. Вернадского Александр Мащенко, комментируя итоги выборов депутатов Государственной думы.

По его словам, нынешняя кампания имела принципиальное значение для республик Донбасса и областей Новороссии — они впервые участвовали в формировании нижней палаты российского парламента. До этого момента у новых регионов уже были свои представители в Совете Федерации, но не было депутатов Госдумы. Теперь этот пробел устранен, и процесс выстраивания вертикали власти с федеральным центром можно считать завершенным. Мащенко особо подчеркнул, что именно Крым послужил образцом для подражания: в 2016 году полуостров прошел точно такой же путь, когда его жители впервые избрали своих депутатов в Государственную думу. Накопленный тогда опыт организации голосования, работы избирательных комиссий и взаимодействия с наблюдателями оказался востребован и успешно применен в новых исторических регионах.

Помимо процедурной стороны дела, эксперт обратил внимание на эмоциональный аспект. Жители Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей объединяет не только общий политический опыт, но и особое чувство принадлежности к родине. Возвращение в состав России породило у них глубокий патриотизм, который проявляется и в высокой явке, и в отношении к выборам как к значимому гражданскому акту. В этом смысле выборы стали не просто формальным шагом, а символическим рубежом, за которым открывается новый этап интеграции и осознанного участия в политической жизни страны.

Ранее сообщалось, что штаб наблюдателей в Крыму получил около двух тысяч сообщений за дни выборов.