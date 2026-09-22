Вечерняя дипломатическая суета на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вновь свела Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чьи переговоры киевский лидер заранее окрестил судьбоносными для завершения вооруженного конфликта. Однако за громкими заявлениями о возможном переломе скрывается холодный прагматизм американской предвыборной повестки. Дональд Трамп прямо обозначил свой главный интерес — стабильность цен на топливо внутри США, что автоматически переводит удары по российским НПЗ в разряд нежелательных действий для его команды.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с Общественной Службой Новостей отмечает иллюзорность происходящего: американскому экс-президенту не составляет ни малейшего труда потребовать от Киева полной остановки таких атак, однако вместо жесткого ультиматума публике демонстрируют лишь имитацию бурной деятельности и просьбы «сделать это по доброй воле».

По его словам, сам Зеленский продолжает транслировать готовность к миру, но исключительно на своих условиях — если Россия остановится первой, что создает логический парадокс взаимоисключающих параграфов в одной риторике. По сути, Киев готов обсуждать перемирие только при условии капитуляции оппонента, прекрасно понимая неприемлемость такого сценария для Москвы. В итоге весь этот дипломатический вечер рискует обернуться очередным топтанием на месте. Подобные встречи давно превратились из инструмента реального урегулирования в политический театр ради красивых заголовков, где стороны обмениваются ритуальными фразами перед объективами камер, зная, что никаких реальных рычагов давления друг на друга у них сегодня вечером попросту нет.

Ранее военэксперт Матвийчук заявил, что Трамп потребует от Киева прекратить удары по НПЗ.