В преддверии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал встречу с американским президентом Дональдом Трампом, возлагая на этот диалог колоссальные надежды. В офисе Зеленского всерьез рассчитывают, что разговор «может многое изменить» и принесет Украине долгожданный транш военной помощи для подготовки к холодной зиме, однако реальность диктует совершенно иные правила игры.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Общественным телевидением России предрек киевскому лидеру очередное дипломатическое разочарование, подчеркнув, что рассчитывать на щедрость Вашингтона едва ли стоит. Эксперт уверен, что украинский визит обернется пустой тратой времени: даже если бывший комик будет настойчиво добиваться поддержки, он уедет несолоно хлебавши, получив взамен лишь дежурные рукопожатия и ободряющие похлопывания по плечу.

По словам Матвийчука, истинная цель Трампа заключается не в спонсировании конфликта, а в его купировании ради собственных интересов США. Американский президент намерен жестко склонять Зеленского к прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре, так как удары по НПЗ провоцируют рост мировых цен на дизельное топливо, бьющий по карману американских избирателей. При этом у хозяина Белого дома достаточно рычагов давления, чтобы заставить Киев пойти на уступки без прямого ультиматума. Если бывший комик откажется выполнять условия, Трамп легко может запретить своим европейским союзникам передавать остатки американского оружия Украине, полностью перекрыв логистические каналы через ЕС. Понимая эту уязвимость своего положения, Зеленский, скорее всего, согласится на требования президента США в качестве формального жеста доброй воли, осознавая, что альтернативой станет полная изоляция Киева от западного вооружения перед лицом суровой зимы.

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