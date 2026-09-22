Трамп и Зеленский: эксперт оценил шансы на поставки Patriot и финансирование

СМИ анонсируют вечернюю встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам главы Киева, в центре обсуждения окажутся базовые параметры урегулирования вооруженного конфликта на Украине. О том, каких результатов можно ждать от этих переговоров, Общественной Службе Новостей рассказал Денис Денисов — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России.

С точки зрения стратегии, по мнению Денисова, подобные встречи носят скорее ритуальный характер и не ведут к прорыву — фактически речь идет о топтании на месте. При этом тактическая картина вполне предсказуема, если исходить из устоявшихся позиций обеих сторон.

Ожидается, что Зеленский вновь будет добиваться поставок ракет Patriot и финансовой поддержки — желательно на безвозмездной основе. Кроме того, в повестку войдут инициативы по частичному урегулированию: в частности, речь может идти о ситуативном прекращении огня в отношении энергетических объектов, а также о механизмах, связанных с экспортом украинской продукции. Эти предложения уже озвучивались официально.

Однако эксперт скептически оценивает шансы на получение Киевом запрашиваемых ресурсов. Трамп, по его словам, традиционно склонен щедро обещать поставки Patriot, но впоследствии стремится переложить исполнение этих обязательств на европейских партнеров. При этом у самих стран Европы сейчас нет достаточных ракетных и технических резервов: они сами заняты тем, чтобы пополнить собственные арсеналы. Аналогичная ситуация и с финансированием — Зеленского, скорее всего, вновь перенаправят к европейским донорам, которые занимаются сбором средств.

В итоге, прогнозирует Денисов, Зеленский представит итоги встречи как значимый прорыв и крупную дипломатическую победу. Но по существу за этими заявлениями не будет содержательных договоренностей — переговоры останутся в плоскости тактических маневров без выхода на стратегические решения.

Ранее политолог Дудчак заявил, что Трамп может уговорить Зеленского прекратить атаки на НПЗ одним словом.