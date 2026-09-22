Россия — Армения — Турция: эксперт раскрыл, это реальный маршрут или фантазия Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по всей видимости, намерен добиться от России дополнительных инвестиций в модернизацию Южно-Кавказской железной дороги. Об этом в интервью URA.RU рассказал преподаватель факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов, пояснив, что речь, скорее всего, идет о политическом торге: армянская сторона рассчитывает получить средства на обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры, в идеале — с перспективой продления железнодорожного маршрута из России через Армению в Турцию.

Однако, по оценке эксперта, серьезных оснований для оптимизма у Пашиняна нет. Дело в том, что правовой статус железной дороги Армении уже давно определен и закреплен концессионным соглашением, заключенным в 2008 году. По его условиям управление всей железнодорожной сетью республики на тридцать лет — вплоть до 2038 года, с возможностью продления еще на десять — было передано стопроцентной «дочке» РЖД, то есть Южно-Кавказской железной дороге. При этом сама инфраструктура осталась в собственности Армении, а российская сторона получила права на ее коммерческую эксплуатацию в обмен на масштабные вложения в модернизацию путей и обновление парка. Именно этот договор позволил Еревану избавиться от нагрузки на бюджет, связанной с содержанием железных дорог, переложив финансовую ответственность на российского оператора.

По его словам, с учетом того, что соглашение действует еще более десяти лет и предполагает возможность пролонгации, пространство для маневра у армянского премьера существенно ограничено. Попытка пересмотра условий или требования дополнительных инвестиций сверх уже оговоренных обязательств маловероятно встретят понимание у Москвы, которая выполнила свою часть договоренностей и юридически закрепила свои права на управление сетью. Так что заявления Пашиняна, сколь бы амбициозными они ни звучали, скорее отражают желание обозначить переговорную позицию, нежели реальную перспективу получить новые средства в обозримом будущем.

Ранее депутат Водолацкий пригрозил Армении пересчетом российской помощи за строительство ЮКЖД.