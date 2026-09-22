Более 700 контейнерных площадок модернизировали в Московской области с начала 2026 года

В Подмосковье с начала 2026 года модернизировали 740 контейнерных площадок из примерно 1 тыс. запланированных. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках обновления площадки благоустраивают, расширяют их территорию, обеспечивают удобные подходы и подъезды, устанавливают дополнительные контейнеры и отсеки для крупногабаритных отходов.

Больше всего площадок модернизировали в Красногорске и Электростали — 54 и 10 соответственно. По 5 площадок обновили в Котельник, Лыткарине, Орехово-Зуеве.

В рамках модернизации особый акцент делают на экологичности. Так, в этом году 500 площадок построят из вторсырья, что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах региона.