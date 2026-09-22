В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области жителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе во вторник вечером.

Так, загруженность дорог составляет 5 баллов. Движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на съездах с МКАД.

В регионе вечером дождливая погода. По прогнозам, порывы ветра могут достигать 15 м/с. Автовладельцев призвали к внимательности и осторожности на дорогах.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что изменилось для жителей региона с полным запуском Южно-Лыткаринской автодороги.