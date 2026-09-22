Из-под земли в Казани достали немецкую «Пантеру»

Машина находилась на глубине около четырех метров. Поднять ее на поверхность удалось специалистам компании, которая ранее занималась перевозкой ракетоплана «Буран». Танк планируют реставрировать. «Пантеру» обнаружили в августе во время строительных работ. Она стояла в специальной яме с кирпичными стенами и ступеньками. После войны машина оказалась на территории одного из заведений и использовалась как бронеяма для испытаний высокоэнергетических материалов.

Ранее стало известно, что против музея Нортона Саймона подали иск о возврате картин, украденных нацистами.