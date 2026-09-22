Из-под земли в Казани достали немецкую «Пантеру»

В Казани из-под земли подняли немецкий танк Panther времен ВОВ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

В Казани из-под земли достали немецкий средний танк Panzerkampfwagen V Panther времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Российская газета».

Машина находилась на глубине около четырех метров. Поднять ее на поверхность удалось специалистам компании, которая ранее занималась перевозкой ракетоплана «Буран». Танк планируют реставрировать. «Пантеру» обнаружили в августе во время строительных работ. Она стояла в специальной яме с кирпичными стенами и ступеньками. После войны машина оказалась на территории одного из заведений и использовалась как бронеяма для испытаний высокоэнергетических материалов.

Ранее стало известно, что против музея Нортона Саймона подали иск о возврате картин, украденных нацистами.

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