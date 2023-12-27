Роспотребнадзор Хакасии назвал оптимальные сроки хранения салатов

Роспотребнадзор Хакасии поделился информацией, сколько времени могут храниться салаты, заправленные майонезом или соусами, сообщает newkhakasiya.online .

Каждый ингредиент в салате может храниться определенное время. В итоге разные продукты перемешиваются, что усложняет подсчет оптимального времени хранения салата. Майонез или соусы создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Роспотребнадзор рекомендует избавляться от привычки готовить много салатов для новогоднего стола, а потом доедать их в течение нескольких дней.

Оптимальные сроки хранения салатов: шесть часов для блюда с вареными яйцами и консервированными овощами, 12 часов - с добавлением мяса и овощей (сырых и вареных), 36 часов - салаты, в составе которых маринованные, квашеные и соленые овощи.

Заправлять салаты рекомендовано непосредственно перед подачей на стол. После праздничного застолья важно не забыть спрятать блюда в холодильник.

Ранее гастроэнтеролог Анна Свентицкая рассказала, что новогодние салаты при выполнении определенных условий могут храниться до 48 часов.