Врач-инфекционист рассказал, сколько могут храниться новогодние салаты

Врач-инфекционист, гастроэнтеролог Анна Свентицкая рассказала, что новогодние салаты могут храниться до 48 часов, но исключительно в холодильнике и при условии выполнения определенных правил, сообщает newsnn.ru . В противном случае возникает высокий риск отравления или появления проблем с работой желудочно-кишечного тракта.

Традиционно россияне готовят на Новый год два салата: «Оливье» и «Селедка под шубой». Эксперт рассказала, что «Оливье» может храниться до 48 часов. Если сеть возможность, то заправлять салат лучше как можно позже. Добавление майонеза, сметаны или йогурта ускоряет процесс размножения бактерий. С заправкой салат лучше употребить через 12 часов после его приготовления.

Салат «Селедка под шубой» не должен храниться более 18 часов даже в холодильнике. На праздничном столе не рекомендовано держать блюдо более восьми часов.

«Употребление в пищу салатов, превышающих вышеуказанные сроки, могут вызвать нарушение пищеварения, пищевое отравление, а в сочетании с другой пищей — обострение хронической патологии ЖКТ — в частности, холецистит, панкреатит», — NewsNN рассказала врач-инфекционист, гастроэнтеролог Анна Свентицкая.

Эксперт добавила, что значение имеет даже посуда, в которой хранятся салаты. Отдавать предпочтение лучше керамической, стеклянной или эмалированной емкости.

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