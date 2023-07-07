Роспотребнадзор: Япония планирует сбросить в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1»

В СМИ появилась информация о намерении Японии сбросить радиоактивную воду АЭС «Фукусима-1» в океан, в связи с чем Роспотребнадзор усиливает радиационный контроль за японской продукцией. Об этом сообщается на сайте ведомства .

Роспотребнадзор поручил региональным органам тщательно проверять всю продукцию, экспортируемую из Китая, на соответствие санитарно-эпидемиологических норм. Если Япония реализует заявленный в СМИ сброс, то морепродукты и рыба, а также все переработанные пищевые товары, будут содержать повышенное количество радионуклидов. В океане произойдет радиоактивное загрязнение вод. В Роспотребнадзоре завили, что в настоящее ситуация находится под полным контролем ведомства.

Отмечается, что радиоактивная вода использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1».