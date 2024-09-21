Роспотребнадзор заявил о быстром распространении нового варианта COVID-19 XEC

XEC — это новый подвариант SARS-CoV-2, который образовался в результате соединения двух ранее изученных омикронов: FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Именно поэтому новый вариант коронавируса проявляется также, как выше указанные подварианты «омикрона».

У пациентов с выявленным новым видом коронавируса диагностируют такие симптомы: боль в горле, насморк, кашель, мышечные и головная боли, лихорадка. Человек теряет аппетит, чувствует себя усталым. Обоняние временно теряет свои функции.

Специалисты определили, что первый случай заболевания был зафиксирован в Германии в июне 2024 года. Позже диагноз ставили жителям других стран. В Роспотребнадзоре следят за распространением коронавирусной инфекции.

«Первые случаи заболевания этим вариантом были зафиксированы в Италии в мае, но данные образцы были загружены в международную базу GISAID, отслеживающую варианты SARS-CoV-2, лишь в сентябре», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве призвали россиян, которые почувствовали недомогание, ограничить общение с окружающими людьми. Рекомендовано обращаться за медицинской помощью. Не стоит игнорировать общепринятые профилактические меры, особенно в период роста заболеваемости.

Ранее сообщалось, что к 2025 году «супербактерии» убьют почти 40 млн человек.