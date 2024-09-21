К 2025 году «супербактерии» убьют почти 40 млн человек

Ученые предупредили человечество о смертельной опасности. Речь идет об устойчивых к антибиотикам бактериях, которые к середине века могут унести жизни 39 млн человек. Посвященное этой теме исследование опубликовано в журнале Lancet.

Прогнозируется, что уровень смертности от «супербактерий» к 2050 году увеличится почти в два раза по сравнению с сегодняшним уровнем.

В группе риска находятся в первую очередь жители Индии, Пакистана и Бангладеш.

Расчеты Вашингтонского университета показывают, что к 2050 году «супербактерии» будут прямо или косвенно связаны с 8 млн ежегодных смертей.

Исследования ВОЗ показали, что в ближайшие 25 лет около 39 млн человек умрут от неизлечимых инфекций, еще 169 млн смертей будут связаны с антимикробной устойчивостью.

Чтобы противостоять этих угрозам, важно внедрять новые методы лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось о том, что в России зарегистрировали более 32 тыс. новых случаев COVID-19.