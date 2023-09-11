Россия начали выпускать отечественные снайперские патроны

Российская компания Lobaev Arms начала серийное производство снайперских боеприпасов для винтовок калибра 408 Cheytac. Для их изготовления будет использоваться только российское сырье. Соответствующее заявление сделал глава компании Владислав Лобаев, его слова передают РИА Новости .

Лобаев напомнил, что до этого момента, патроны для этих винтовок изготавливались с применением исключительно зарубежных гильз. Он также сообщил, что под калибр 408 Cheytac попадают и выпускаемые компанией винтовки «Сумрак» и «Севастополь», которые сейчас используются российскими ВС, в том числе, и в ходе СВО.

Снайперская винтовка «Сумрак» создана Lobaev Arms для мощных боеприпасов 375 и 408 Cheytac. Отечественная винтовка может поразить цель на расстоянии более 2,5 километров.