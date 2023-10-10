Россия не набрала голосов для вступления в Совет ООН по правам человека на 2024–2026 год

Корреспондент агентства « РИА Новости » сообщает, что Россия не набрала необходимое количество голосов для того, чтобы стать частником Совета ООН по правам человека.

От восточно-европейских государств только две страны имеют возможность войти в состав членов Совета ООН по правам человека. Если страна набирает необходимое количество голосов, то в период с 2024 по 2026 год имеет право голосовать за различные проекты и высказывать свое мнение относительно каких-либо спорных вопросов.

В этот раз на голосование были выдвинуты три страны: Россия, Албания и Болгария. Голоса распределились таким образом: Россия – 83, Болгария – 160, Албания – 123. Таким образом, Россия не имеет права голоса на ближайшие два года до проведения нового голосования.

Членство России было приостановлено в 2022 году по инициативе США. На нынешних выборах Россия решила снова голосовать. В Москве отмечают, что представители страны должны иметь право голоса, чтобы не допустить возможности организации принимать субъективные решения.

Совет начал работу в 2006 году. На совещаниях решают ряд вопросов. От групп разных стран выдвигают кандидатуры государств, которые могут войти в состав организации.