Россия передала Украине девять детей в возрасте от 12 до 17 лет

В посольстве Катара в Москве состоялась церемония передачи Украине девяти несовершеннолетних для воссоединения с их родными, сообщил РБК.

Активную поддержку в проведении данного мероприятия оказал Катар. Участие в нем приняли посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Большая часть детей проживала на территории РФ с бабушками и дедушками. По разным причинам несовершеннолетние или их родные приняли решение о возвращении на Украину.

Мария Львова-Белова рассказала, что чаще на решение ребят влияют трагические события. Так, 17-летняя девочка будет передана своим бабушке и дедушке, которые проживают на Украине. Подросток сначала потеряла маму. Проживала с отцом в Херсонской области. В 2023 году мужчина умер. Родные оформили опеку над ребенком.

«После смерти папы в октябре 2023 года ребенок лечился в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии», — рассказала Мария Львова-Белова.

Двоих детей доставят к границе Украины на санитарном транспорте. У ребят проблемы со здоровьем. Мальчики проживали в Алешкинском детском доме-интернате. Теперь каждого из них заберут их родные.

Спикер выразила надежду, что работа в данном направлении будет продолжена. Несколькими днями ранее в Россию были возвращены четверо детей, который находились на Украине. На данный период времени украинской стороне всего передали 80 детей, а российской — 13 несовершеннолетних граждан.

Ранее сообщалось, что освобожденные из украинского плена 103 российский военных приехали в Москву.