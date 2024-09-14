Освобожденные из украинского плена 103 российский военных приехали в Москву

Напомним, сегодня, в субботу, 14 сентября, в ходе обмена с Украиной при посредничестве ОАЭ были освобождены из вражеского плена 103 российских военнослужащих, захваченных в Курской области, среди которых солдаты-срочники. Сразу после освобождения все они находились на территории Белоруссии.

Как передает телеканал «Звезда», все 103 российских бойца успешно вернулись в Москву. В самое ближайшее время находившиеся в украинском плену военные пройдут реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ.

«103 возвращенных 14 сентября военнослужащих РФ доставлены в Москву. Они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях министерства обороны», — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.