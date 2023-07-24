Россия помогает Турции в тушении лесных пожаров

Два российских самолета-амфибии Бе-200 были привлечены к тушению лесных пожаров в Турции. Об этом во время выступления к нации рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС .

«Мы создали мощную инфраструктуру на случай самого плохого сценария», - рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент отметил, что правительство создает максимальный уровень защиты, чтобы в случае даже самого непредвиденного сценария справиться с лесными пожарами. Подготовлены вертолеты в количестве ста штук и самолеты в количестве 24. Также будут использованы десять беспилотных летательных аппаратов. Из России для помощи прибыли два больших самолета с монтированными тепловизорами для обнаружения очага возгорания. При этом, и сам Стамбул оказывает помощь. Так, Греции передали необходимую технику.

Ранее поступила информация, президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился с официальным запросом о помощи, а президент Владимир Путин распорядился выделить два самолета для ликвидации пожаров. Они вылетели из аэропорта Платов 18 июля. Авиаторы имеют большой опыт в тушении различных пожаров за рубежом.