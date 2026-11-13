«Взлетают цены на газ и электричество». Химическое производство Германии упало на 4%

Химико-фармацевтическая промышленность Германии столкнулась с ухудшением конъюнктуры. По данным квартального отчета отраслевого объединения VCI от 12 ноября, в третьем квартале 2026 года оборот сектора сократился на 2,7% к предыдущему кварталу, до 53 млрд евро. В годовом выражении выручка выросла на 5,8%, однако этот рост носит исключительно номинальный характер: реальные объемы продаж продолжают падать.

Производство за квартал снизилось на 4% с учетом сезонности, а к аналогичному периоду прошлого года — на 3,5%. Ключевым фактором давления стал рост цен на энергоносители: газ подорожал почти на 40% ко второму кварталу, электроэнергия — более чем на 30%. Цены производителей в секторе за тот же период выросли на 1,1%, в годовом выражении — на 7,1%.

Дополнительное давление оказали логистические ограничения из-за экстремально низкого уровня воды в реках, а также слабый спрос со стороны автомобильной промышленности и вялая экономическая конъюнктура в Германии и других странах Европы. Фармацевтический сегмент дополнительно испытывает неопределенность на американском рынке.

«Весеннее оживление прошло. Производство, заказы и выручка немецкой химической отрасли падают. Теперь ещё и взлетают цены на газ и электроэнергию. Политикам необходимо срочно заняться вопросом энергозатрат», — заявил генеральный директор VCI Вольфганг Гроссе Энтруп.

Он также раскритиковал планы Еврокомиссии по реформированию системы торговли квотами на выбросы, указав, что предприятия обязаны инвестировать в экологическую модернизацию до создания инфраструктуры для доступной зеленой энергетики и водорода.

Несмотря на спад производства, VCI повысила прогноз роста годовой выручки отрасли с 2,5% до 3,5%. При этом полноценного восстановления не ожидается: ассоциация прогнозирует сокращение производства по итогам 2026 года на 1,5%.