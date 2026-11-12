В Ижевске подростки избили пассажира трамвая и угнали машину

Суд в Ижевске дал условные сроки троим подросткам за драку в трамвае

Безопасность

В Ижевске трое несовершеннолетних местных жителей отделались условными сроками по делу о хулиганстве и угоне автомобиля — об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России. Об этом пишет Lenta.ru.

Суд установил, что 28 июля 2025 года подростки 16-17 лет распивали алкоголь в трамвае. 47-летний пассажир какое-то время наблюдал за ними, а затем сделал замечание. После этого молодые люди напали на него и сильно избили. Драка попала на видео, запись разошлась по соцсетям, подростков задержали и возбудили уголовное дело. Отдельным эпизодом стал угон: один из школьников за месяц до нападения, 29 июня, ночью забрал незапертый автомобиль.

Суд рассмотрел все вместе и помимо условного срока удовлетворил иск потерпевшего — с фигурантов взыскали ₽50 тыс. компенсации морального вреда. Для Ижевска это резонансный итог: видео с избиением стало ключевым доказательством, но наказание осталось условным. Теперь горожане спорят, достаточно ли такого сигнала, чтобы подростки осознали последствия.

Ранее в фитнес-клубе Майкопа мужчина избил девушку за отказ поздороваться.

Читайте также

«Ты мне кто?»: мужчина жестоко избил россиянку за отказ поздороваться

«Ты мне кто?»: мужчина жестоко избил россиянку за отказ поздороваться

ИИ и биометрия: водителям перечислили передовые методы защиты автомобиля от угона

ИИ и биометрия: водителям перечислили передовые методы защиты автомобиля от угона

Обстрел пожарных во Франции: спецназ задержал нападавшего

Москву атаковали беспилотники: Собянин сообщил о 84 сбитых дронах

Москву атаковали беспилотники: Собянин сообщил о 84 сбитых дронах

Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Забытые аккаунты могут сыграть на руку мошенникам: почему стоит удалить ненужные профили

Забытые аккаунты могут сыграть на руку мошенникам: почему стоит удалить ненужные профили

Оповещение населения не нарушено: в МЧС прокомментировали атаку

Оповещение населения не нарушено: в МЧС прокомментировали атаку

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 10 ноября 2026: Севастополь, ЛНР, режимы опасности

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 10 ноября 2026: Севастополь, ЛНР, режимы опасности

17-летний юноша держал мать за руки, пока друг наносил удары ножом: названы причины нападения на женщину в Пушкине

Маткапитал в квартире: адвокат предупредил о риске оспаривания сделки через годы

Маткапитал в квартире: адвокат предупредил о риске оспаривания сделки через годы

Рейс Калининград — Екатеринбург экстренно прервал полет

Рейс Калининград — Екатеринбург экстренно прервал полет

Беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске

Беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске