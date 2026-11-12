В Ижевске подростки избили пассажира трамвая и угнали машину

В Ижевске трое несовершеннолетних местных жителей отделались условными сроками по делу о хулиганстве и угоне автомобиля — об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России. Об этом пишет Lenta.ru.

Суд установил, что 28 июля 2025 года подростки 16-17 лет распивали алкоголь в трамвае. 47-летний пассажир какое-то время наблюдал за ними, а затем сделал замечание. После этого молодые люди напали на него и сильно избили. Драка попала на видео, запись разошлась по соцсетям, подростков задержали и возбудили уголовное дело. Отдельным эпизодом стал угон: один из школьников за месяц до нападения, 29 июня, ночью забрал незапертый автомобиль.

Суд рассмотрел все вместе и помимо условного срока удовлетворил иск потерпевшего — с фигурантов взыскали ₽50 тыс. компенсации морального вреда. Для Ижевска это резонансный итог: видео с избиением стало ключевым доказательством, но наказание осталось условным. Теперь горожане спорят, достаточно ли такого сигнала, чтобы подростки осознали последствия.

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