Диетолог назвала лучшее время для потребления фруктов

Диетолог Палински-Уэйд назвала утро лучшим временем для фруктов

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Диетолог Эрин Палински-Уэйд в издании Eating Well назвала утро лучшим временем для фруктов — и объяснила это чувствительностью к инсулину, которая в начале дня выше. По ее словам, организм лучше усваивает углеводы утром, когда внутренние часы регулируют гормональный фон и метаболизм, связанный с пищеварением и контролем глюкозы. Для людей с диабетом это особенно важно.

Второй фактор — активность: днем мышцы забирают глюкозу из крови и помогают перерабатывать углеводы, поэтому фрукты утром ложатся в обмен веществ иначе, чем поздний перекус. Палински-Уэйд советует не есть фрукты в одиночку: сочетать с белками, полезными жирами и клетчаткой. Примеры — кусочки яблока с арахисовым маслом, ягоды с простым греческим йогуртом и измельченными орехами. Такой подход, по ее мнению, улучшает усвоение углеводов в любое время суток.

Для тех, кто привык к фруктам вечером, это не запрет, а повод перестроить тарелку: добавить белок и жир, чтобы не устраивать организму углеводный марафон перед сном. Совет особенно актуален для диабетиков, но касается и всех, кто следит за уровнем глюкозы и энергией. Палински-Уэйд подчеркивает: дело не в запретах, а в том, чтобы фрукты работали на организм, а не против него.

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