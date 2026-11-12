Британка пропала за бортом круизного лайнера в Атлантике

Британка пропала за бортом круизного лайнера в Атлантике

Безопасность

72-летняя британка пропала после падения за борт круизного лайнера Marella Voyager в Атлантическом океане. По данным Daily Mail, пенсионерка оказалась в воде в понедельник, 9 ноября, поздно вечером, когда судно шло из Малаги в Карибский бассейн. О пропаже узнали только во вторник вечером: стюард заметил, что постель туристки не смята, и поднял тревогу.

Экипаж объявил сигнал «Code X-Ray» — он означает, что человек, вероятно, оказался в воде. Пассажирам пришлось прервать ужины и развлечения: их выстроили у сборных пунктов для пересчета. После полномасштабных поисков на борту выяснилось, что женщина пропала. Лайнер к этому моменту ушел примерно на 900 км от предполагаемого места падения и не может повернуть назад. Береговая охрана США в Норфолке разослала предупреждение соседним судам с просьбой внимательнее следить за океаном.

Исчезновение произошло на фоне мощного атлантического шторма: судно водоизмещением 77,3 тыс. тонн сильно накренилось. Некоторые пассажиры уже называли круиз «проклятым». Британский МИД подтвердил, что поддерживает семью пропавшей и находится в контакте с властями.

Ранее в Ижевске подростки избили пассажира трамвая и угнали машину.

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