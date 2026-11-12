США берут Киев в оборот: Уиткофф озвучил план давления на Зеленского

Уиткофф пообещал склонить Зеленского к принятию согласованных с РФ условий

Политика

Стив Уиткофф, спецпредставитель Дональда Трампа, пообещал доложить Владимиру Зеленскому об итогах переговоров с Владимиром Путиным и попытаться склонить украинского лидера к условиям мира, согласованным с Москвой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Уиткоффа на встрече с российским президентом.

Уиткофф озвучил план прямо на переговорах в Москве: после разговора с Путиным американцы отправятся к Зеленскому, чтобы убедить его выбрать один из намеченных путей к завершению конфликта.

Миссию поручено выполнить не одному Уиткоффу: вместе с ним в Дублин, где запланирована встреча с украинским лидером, вылетел Джаред Кушнер.

Ранее чтало известно, что Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

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