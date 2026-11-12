Популярная добавка оказалась союзником гипертоников

Омега-3 способна усилить действие лекарств от гипертонии: у пациентов, принимавших добавку, давление падало заметнее, чем у тех, кто получал плацебо. Об этом сообщает журнал Nutrients со ссылкой на исследование ученых из Аргентины.

В эксперименте участвовали 100 взрослых, уже сидевших на препаратах от повышенного давления и нарушений липидного обмена. На протяжении 12 недель половина из них ежедневно принимала по 2 грамма омега-3, вторая половина — пустышку. При этом обычное лечение никто не отменял.

Цифры получились убедительными. У группы омега-3 дневное верхнее давление снизилось в среднем на 6,5 мм ртутного столба больше, чем при плацебо, а ночное нижнее — на 5,6 мм. Вдобавок у них упали некоторые показатели воспаления в крови и расчетный индекс жесткости сосудов.

Авторы считают: омега-3 дает сосудам дополнительную поддержку даже на фоне медикаментов.

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