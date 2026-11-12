Зеленский снова атакует Маска: Starlink для ВСУ якобы замедлили, а виноват Илон

Зеленский обвинил Маска в снижении скорости Starlink для ВСУ

Политика

Владимир Зеленский, президент Украины, выдвинул новую претензию к Илону Маску, главе SpaceX: по его версии, скорость Starlink для нужд украинских военных снова снижена. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление прозвучало на фоне дипломатического разворота: после переговоров в Абу-Даби американская делегация приехала с визитом в Москву. Зеленский не впервые идет в атаку на предпринимателя — ранее он критиковал Маска за вмешательство в политику Европы и Украины. Теперь спор переместился в практическую плоскость: речь о скорости работы спутников, от которых зависит связь украинских военных.

Публичных подтверждений от SpaceX или Маска в материале не приводится, так что обвинение пока остается заявлением украинской стороны. Для Киева это чувствительная тема: Starlink стал критической инфраструктурой, и любой сбой или ограничение воспринимаются как удар по управлению войсками. Маск, в свою очередь, уже не раз оказывался в центре политических скандалов вокруг Украины.

Ранее журналист-международник раскрыл истинный расчет антироссийской пропаганды на Западе.

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