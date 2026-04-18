«Дом забрали не у меня, а у матери-пенсионерки»: певица Таисия Повалий лишилась дома под Киевом после двух лет борьбы

61-летняя певица Таисия Повалий опубликовала в личном блоге фото на фоне семейного дома под Киевом, который был конфискован два года назад. Артистка проинформировала, что после отклоненных апелляций дом окончательно забрали в пользу государства, сообщил The Voice.

По информации издания, два года назад Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации у певицы дома, расположенного под Киевом. Площадь этого объекта недвижимости составляет 442 кв. м.

По данным издания, конфискации подлежали несколько земельных участков, автомобиль марки BMW, а также права на девять музыкальных произведений, автором или правообладателем которых является артистка. Поводом для столь жестких мер, как утверждается, послужили обвинения в коллаборационизме.

Сын певицы Денис, как сообщается, предпринимал попытки оспорить это решение в судебном порядке. Однако, как рассказала в соцсети певица, добиться пересмотра дела или отмены конфискации ему не удалось.

«Друзья, после отклоненных апелляций наш дом сегодня окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, ухаживавшую за ним! Дом, кстати, был когда-то куплен моей мамой, потом мы его достроили, сделали ремонт и переехали к маме жить! Дом забрали не у меня, а у пенсионерки, которая 80 лет прожила на Украине и собиралась вернуться! Ну что же! Так тому и быть! Спасибо за все!» — написала в личном блоге певица Таисия Повалий.

Сын певицы также прокомментировал ситуацию с домом. В настоящее время мужчина находится в поиске людей, которые согласились бы временно приютить их собаку. Животное необходимо будет передержать до того момента, пока не представится возможность вывезти его в Испанию. Именно там, по информации издания, он сейчас проживает вместе со своей семьей.

«После отклоненных апелляций наш дом сегодня окончательно забрали в пользу государства (Украины. — Прим. ред.) и выгнали семью, которая присматривала за животными, не позволив забрать даже собственные вещи», — сообщил Денис.

