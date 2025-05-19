Россия в списках приглашенных на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года

Нагасаки пригласит представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года, сообщили РИА Новости в городской администрации.

По информации издания, власти Нагасаки намерены пригласить представителей всех стран, не делая каких-либо исключений.

«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», — сообщили РИА Новости в городской администрации.

Представитель властей Нагасаки отметил, что пригласительные принято рассылать с конца мая до начала июня. В нынешнем году правительство сообщило о нововведении. Так, пригласительные также получат те страны и регионы, на территории которых находятся представительства ООН.

В администрации Хиросимы ранее рассказали, что в нынешнем году намерены отправлять уведомления. До этого гости также получали приглашения. Таким образом, страны, которым не предоставляли приглашения в прошлые разы, теперь могут самостоятельно принять решение об участии.

По информации издания, в случае отсутствия посольств небольших стран в Токио, их представителей на мероприятие не приглашали. В персонах нон грата также оказались лидеры Палестины. Япония не признает самостоятельность страны. Россию и Белоруссию прекратили приглашать с 2022 года. Таким образом правительство показало протест против событий на Украине.

Ранее сообщалось, что в Японии возник скандал из-за слов министра сельхоза на фоне роста цен на рис.