В Японии возник скандал из-за слов министра сельхоза на фоне роста цен на рис

В японском правительстве назревает скандал, вызванный заявлениями министра сельского хозяйства Таку Это, о которых сообщило издание Saga Shimbun.

Во время официального мероприятия министр сельского хозяйства Таку Это, ответственный в том числе за решение проблемы увеличения стоимости риса — ключевого продукта питания в Японии, заявил, что никогда не приобретал рис, поскольку получает его в качестве многочисленных подарков.

Это заявление прозвучало на фоне беспрецедентного скачка цен на рис в последние месяцы, увеличившихся вдвое по сравнению с прошлым годом.

Для стабилизации ситуации правительство впервые в мирное время и при отсутствии стихийных бедствий приняло решение о реализации риса из государственных резервов. Изначально эта мера носила временный характер, однако из-за продолжающегося роста цен правительство продлило ее до июля.

На пресс-конференции генерального секретаря правительства Есимасы Хаяси был поднят вопрос о неуместных высказываниях министра в сложившейся в стране обстановке.

Вопрос, по-видимому, оказался неожиданным для Хаяси, поскольку он хранил молчание около полутора минут, ожидая подсказок от своих помощников, после чего ответил, что правительство осведомлено о случившемся из сообщений в средствах массовой информации, но воздержится от комментариев, ссылаясь на незнание деталей.

Ранее сообщалось, что с вертолета ВМС США на Окинаве в Японии уронили сумку с сигнальными ракетами.