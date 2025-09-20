Россиян ночью экстренно эвакуировали из отелей в Анталье

Российских туристов, которые отдыхают в гостиницах в Анталье, эвакуировали минувшей ночью, сообщил ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

По информации издания, эвакуацию проводили в нескольких гостиницах для всех туристов, в том числе и из России. Поводом для таких мер стали лесные пожары, бушующие в регионе.

«К 08:00 (совпадает с мск) большинство очагов возгорания ликвидировано», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

По информации издания, россияне не пострадали. Граждан разместили в гостиницах, которые расположены в безопасных зонах. В настоящее время специалисты продолжают устранять огонь в лесных массивах в городах Аланья и Сиде.

В консульстве проинформировали, что российские туристы имеют право обратиться на экстренную линию организации и получить ответы на любые вопросы . На данный момент звонков от граждан РФ не поступало. В диппредставительстве сообщили о намерении отслеживать развитие ситуации . В настоящее время информации о количестве эвакуированных туристов нет. Представители генконсульства направили официальный запрос в Минтуризм Турции. При появлении новой информации ею будут делиться с общественностью.

