Россиян ночью экстренно эвакуировали из отелей в Анталье
ТАСС: россиян эвакуировали из отелей Антальи из-за лесных пожаров в регионе
Фото: [Медиасток.рф]
Российских туристов, которые отдыхают в гостиницах в Анталье, эвакуировали минувшей ночью, сообщил ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.
По информации издания, эвакуацию проводили в нескольких гостиницах для всех туристов, в том числе и из России. Поводом для таких мер стали лесные пожары, бушующие в регионе.
«К 08:00 (совпадает с мск) большинство очагов возгорания ликвидировано», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.
По информации издания, россияне не пострадали. Граждан разместили в гостиницах, которые расположены в безопасных зонах. В настоящее время специалисты продолжают устранять огонь в лесных массивах в городах Аланья и Сиде.
В консульстве проинформировали, что российские туристы имеют право обратиться на экстренную линию организации и получить ответы на любые вопросы. На данный момент звонков от граждан РФ не поступало. В диппредставительстве сообщили о намерении отслеживать развитие ситуации. В настоящее время информации о количестве эвакуированных туристов нет. Представители генконсульства направили официальный запрос в Минтуризм Турции. При появлении новой информации ею будут делиться с общественностью.
