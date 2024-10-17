Россиян обманули, сообщив о наказании за превышение возраста дожития

В Свердловской области в социальных сетях распространили неправдивую информацию о подготовленном ГД законопроекте, согласно которому россиян будут наказывать за превышение возраста дожития, сообщил tagilcity.ru.

Редакция в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» выявляет в интернете фейки и сообщает об этом общественности. Так, в Свердловской области массово стала распространяться информация о законопроекте ГД, который подготовил комитет по делам пенсионеров. Его автор, депутат Станислав Гуревич, требует от россиян не принуждать правительство тратить на них деньги в случае долгожительства. Данная информация — фейк.

«Во-первых, на официальном сайте Госдумы информации о существовании комитета по делам пенсионеров нет. Пенсионное законодательство рассматривают в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов», — сообщил tagilcity.ru.

Во-вторых, редакция нашла первоисточник новости — сатирический портал. На сайте пользователей предупреждают, что все опубликованные материалы — выдумка авторов. Первоисточник опубликован в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось предупреждение о терактах в школах Кузбасса.