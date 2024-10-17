В соцсетях появилось предупреждение о терактах в школах Кузбасса

Опубликованная в соцсетях информация не соответствует действительности. Пост был размещен в вечернее время. Он был написан от имени человека, который признавался в намерении утром организовать теракты в учебных заведениях. В сообщении были угрозы в адрес несовершеннолетних и раскаяние о поступке.

Кроме того, неизвестный опубликовал фото предмета в чехле, похожего на огнестрельное оружие. Он сообщил, что к теракту готов. Автор поста написал, что может оказаться в полиции после совершения теракта. Однако он готов к любому повороту событий, вплоть до его ликвидации.

Администрация Новокузнецка успокоила горожан. Данная информация неправдивая. Местные власти и сотрудники правоохранительных органов контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ шантажировали семью пленного из ВС РФ с целью принудить их организовать теракт на территории России.