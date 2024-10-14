Россиянам рассказали, как увидеть в небе комету Цзыцзиньшань — ATLAS

Пермяки рассказали в соцсетях, как наблюдали за одной из самых ярких комет последних десятилетий — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Увидеть необычные явление может каждый желающий, если будет следовать определенным рекомендациям, сообщил properm.ru.

Комету можно рассмотреть на западе. Важно следить за заходом Солнца. Комета появится на горизонте примерно через час после заката. На протяжении ближайших нескольких дней C/2023 A3 расположиться близко к Солнцу, поэтому лучше ее рассматривать через бинокль. Сделать фото будет проблематично. На снимках останется лишь светлое пятно с хвостиком.

Для наблюдения за небесным объектом рекомендовано выехать за пределы города. Обычно световое загрязнение в черте населенного пункта и высокие здания мешают обзору.

«Однако, если вы живете на высоких этажах, где виден западный горизонт, то комету можно сфотографировать или наблюдать в бинокль со штатива», — отметил корреспондент Properm.ru.

В противном случае лучше выехать в поле с открытым западным горизонтом. Подходящее время для поиска кометы — с 19.00 до 20.00. Важно, чтобы день был ясным и безоблачным.

Ранее сообщалось, что северное сияние окрасило в разные цвета небо в городах России.