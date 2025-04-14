Россиянам рассказали, как вернуть 1,5 млрд руб. налогового вычета за занятия спортом

В 2025 году из расходов на занятия спортом россияне смогут вернуть до 19,5 тыс. руб., сообщил телеграм-канал «Объясняем.рф».

Эксперты назвали главное условие — организация, в которой тренируется заявитель или его дети, должна входить в список Минспорта. Выбор спортивной деятельности не имеет значение. Это может быть плавание или фитнес. Правило распространяется не только на несовершеннолетних детей, но и студентов до 24 лет при условии очного обучения. Воспользоваться правом налогового вычета могут граждане, которые официально трудоустроены, предприниматели и пенсионеры.

Эксперты уточнили, что для получения вычета требуется предъявить квитанции об оплате. Важно, чтобы в документе была указана фамилия заявителя. Кроме того, необходимо предоставить договор с организацией, в которой проходят тренировки. Если получить выплату рассчитывает родитель, он должен прикрепить к документам свидетельство о рождении ребенка. Максимальная сумма, с которой можно вернуть налог в 2025 году, составляет 150 тыс. руб.

«Эта возможность появилась у россиян в 2022 году благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“», — сообщил телеграм-канал «Объясняем.рф».

Эксперты рассказали о способах подачи заявления. Заявитель может заполнить декларацию 3-НДФЛ и прикрепить документы. Кроме того, с заявлением предложено обращаться в налоговую по месту жительства. В 2025 году появилась возможность подачи заявления через личный кабинет ФНС.

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