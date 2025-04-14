Дегтярев раскрыл детали подготовки к матчам между НХЛ и КХЛ
Глава ОКР Дегтярев: идут непубличные переговоры о матче между НХЛ и КХЛ
Фото: [Министерство спорта РФ]
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал «Матч ТВ», как идет подготовка к матчам между командами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Он поведал, что ведутся непубличные переговоры. Предполагается, что игры пройдут в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.
Дегтярев подчеркнул, что обсуждаются матчи не между сборными НХЛ и КХЛ, а между Россией и Америкой, в которых примут участие игроки из обеих стран.
По словам министра, осталось утрясти самую сложную деталь — даты проведения матчей.
Идея встречи между российскими и американскими хоккеистами родилась во время телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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