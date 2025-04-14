Дегтярев раскрыл детали подготовки к матчам между НХЛ и КХЛ

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал «Матч ТВ», как идет подготовка к матчам между командами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он поведал, что ведутся непубличные переговоры. Предполагается, что игры пройдут в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

Дегтярев подчеркнул, что обсуждаются матчи не между сборными НХЛ и КХЛ, а между Россией и Америкой, в которых примут участие игроки из обеих стран.

По словам министра, осталось утрясти самую сложную деталь — даты проведения матчей.

Идея встречи между российскими и американскими хоккеистами родилась во время телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее супруга Александра Овечкина Анастасия рассказала о симпатии Дональда Трампа к своему мужу. Президент США называл капитана «Вашингтона» великим игроком.