Эксперты «Авито Услуги» рассказали, сколько времени и денег понадобится на строительство дома

Эксперты «Авито Услуги» в интервью радио Sputnik рассказали , сколько денег и времени понадобится для строительства в России частного дома.

Эксперты проанализировали данные за последние несколько лет. Они пришли к мнению, что россияне в среднем тратили 16 месяцев: учитывалось время от покупки участка до возведения жилого дома. Специалисты также обратили внимание, что граждане преимущественно строят жилые дома общей площадью 138 кв. м.

Эксперты «Авито Услуги» пришли к мнению, что средняя стоимость услуг подрядчиков составляет 13 тыс. руб. за каждый квадратный метр. Кроме того, предстоит приобрести строительные материалы. В среднем один квадратный метр будущего здания оценивается в 20 400 руб.

Эксперты рассказали, что строительство дома подразумевает несколько этапов работ: проектирование и получение разрешения, подготовку земельного участка и фундаментные работы, возведение коробки, финальные работы и благоустройство территории. На каждом из этапов могут появляться дополнительные расходы.

«Средняя стоимость аренды техники, которая вам может понадобиться: экскаватор для выемки грунта под фундамент — 3 тыс. руб. за час; самосвал для вывоза грунта и завоза строительных материалов — 2 тыс. 300 руб. за час; буровая установка для бурения скважин под сваи — 3 тыс. руб. рублей за час; автобетоносмеситель (миксер) для доставки и перемешивания бетона на участке — 2 тыс. 700 руб. за час; бетононасос для подачи бетонной смеси — 5 тыс. руб. за час», — рассказал руководитель бизнес-направления «Аренда спецтехники» Загит Кутузманов.

По словам эксперта, аренда специализированной техники актуальна на нескольких этапах строительства. Например, может понадобиться услуга бурения скважины или вывоз мусора. К финальным работам эксперты относят внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных устройств, установку дверей и настил полов. Завершающий этап — благоустройство придомовой территории. Например, выравнивание участка, отсыпка, монтаж ливневки, установка декоративных локаций.

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