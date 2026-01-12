Россиянам рассказали, когда ждать новые рекордные новогодние каникулы

Согласно прогнозу члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, озвученному в беседе с корреспондентом ТАСС, наиболее продолжительный период новогоднего отдыха может ожидать россиян в определенном календарном году.

Светлана Бессараб отметила, что график праздничных выходных дней утверждают в правительстве в конце каждого года. Однако предварительные выводы о количестве дней, предназначенных для отдыха, можно сделать заранее.

«Вместе с тем уже сейчас можно сделать вывод о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы», — рассказала Светлана Бессараб.

По информации депутата, Новый 2027 год принес россиянам 11 выходных дней, которые начались с 31 декабря 2026 года. Светлана Бессараб высказала мнение, что многие россияне положительно относятся к длительным выходным. В этот период у школьников начинаются зимние каникулы. Работающие мамы и папы могут позволить себе проводить время с детьми.

«Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул», — отметила депутат.

По информации издания, календарная сетка на декабрь-январь 2031/2032 годов в точности повторяет расположение будних и выходных дней, которое было зафиксировано в аналогичный период 2025/2026 годов. В этот раз продолжительность новогоднего отдыха для россиян, с учетом официальных праздничных дней, стандартных выходных и их переносов, составила 12 дней, что стало максимальным показателем за последние годы.

