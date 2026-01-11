Календарный хаос: как одна ошибка в счете дней породила Старый Новый год
Священник Волков объяснил популярность Старого Нового года двумя датами
Фото: [Новогодняя елка в парке культуры и отдыха «Свердловский» поселка Свердловский Лосино-Петровского округа зимой/Медиасток.рф]
Представитель Русской православной церкви прокомментировал сохраняющуюся в России традицию празднования старого Нового года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков отметил, что феномен праздника связан с одновременным существованием в общественной жизни двух систем летоисчисления — гражданского григорианского и церковного юлианского календарей. Разница между ними в 13 дней в XX–XXI веках и создала дату 14 января.
По его словам, данный праздник стал для многих приятным дополнительным торжеством, и в его отмечании нет ничего предосудительного. При этом Волков подчеркнул, что празднику не следует придавать какого-либо особого сакрального значения. Он также напомнил, что календарный Новый год приходится на период Рождественского поста, который, однако, не настолько строг, чтобы верующие не могли собраться за столом, акцентируя внимание на радости общения, а не на пищевых ограничениях.
Ранее россиянам объяснили, что делать при ошибочном взыскании долгов.