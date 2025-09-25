Россияне активно обсуждают последствия пожара в жилом доме Кузбасса

Пользователи соцсетей активно обсуждают последствия пожара в жилом доме Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В региональном МЧС корреспонденту подтвердили информацию о пожаре и назвали предварительную причину возгорания.

По информации издания, фото опубликовано в местном телеграм-канале. На снимках видно, что в комнатах сгорели все предметы интерьера, вещи разбросаны, стены и оконные рамы выгорели. В канале также разместили фото с видом на фасад дома. Вокруг окна квартиры, где произошло возгорание, на стенах остались черные следы. На снимках видно, что на место инцидента прибыли пожарные. Возле дома стояли жильцы, наблюдавшие за происшедшим.

Корреспондента «Сибдепо» в МЧС Кузбасса проинформировали, что пожар распространился на площади 41 кв. м. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 27 жильцов. Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования. Специалисты продолжают разбираться в ситуации. Вызов поступил в 16:51.

Ранее юрист Трепашкин рассказал, как могут наказать поджигательницу из Подмосковья, погубившую соседку.