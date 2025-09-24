Юрист рассказал, как могут наказать поджигательницу из Подмосковья, погубившую соседку

Жительнице подмосковного Воскресенска, устроившей поджог квартиры соседки из-за конфликта о пропавшей собаке, грозит до 15 лет лишения свободы. Как пояснил адвокат Михаил Трепашкин в комментарии для REGIONS, даже если подозреваемая будет утверждать, что не желала смерти соседке, это не освободит ее от ответственности.

По мнению юриста, действия могут квалифицировать как убийство с косвенным умыслом, поскольку женщина должна была предвидеть последствия пожара. Однако и статья за убийство, совершенное общеопасным способом, предусматривает строгое наказание. По оценке эксперта, женщине грозит до 15 лет колонии.

Однако ключевым моментом следствия станет судебно-психиатрическая экспертиза, которую назначат из-за особого способа совершения преступления и сомнительного мотива.

«Появляется основание провести судебно-психиатрическую экспертизу учитывая способ каким совершено убийство. Учитывая причину о которой говорит подозреваемая. А тем более учитывая то, что никто не может сказать, была ли эта собака вообще», — пояснил адвокат.

Для правоприменительной практики важно, что спор о существовании собаки не станет смягчающим обстоятельством — главным остается факт осознанного создания смертельной опасности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске женщина подожгла квартиру с соседкой внутри, которая в итоге умерла, отравившись продуктами горения. Позже она заявила, что пошла на преступление из-за пропавшей собаки, заподозрив соседку в краже.