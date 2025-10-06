Россияне делятся фото первых в этом сезоне снеговиков

По информации издания, в Кузбассе неожиданно снизилась температура. Дожди, мороз и метели сделали прошедшие выходные не самыми приятными днями для прогулок. Дорога в Кемерово резко превращалась в каток, а затем также быстро все таяло. Возле шиномонтажек образовались большие очереди. Горожан не спасали куртки и зонты.

По данным издания, выпавшего снега хватило для лепки снеговиков. Кузбассовцы выкладывают фото в мессенджерах и соцсетях. В музее-заповеднике «Томская Писаница» первого снеговика украсили шишкой, которая выполнила функцию носа, и зеленым листком. В Белове слепили много маленьких снеговиков, которых расставили на заборе.

По информации издания, в Беловском округе подростки слепили большого снеговика. Ребята сделали фото рядом с ним — снеговик на голову выше школьников. В Кемерово в воскресенье, 5 октября, синоптики прогнозировали до самого вечера мокрый снег. Такая погода располагает к лепке снеговиков.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье снег выпадет в конце второй декады октября.