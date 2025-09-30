Россияне делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

Жители Кузбасса в ночь на 30 сентября стали свидетелями чрезвычайно редкого для этих широт атмосферного явления — полярного сияния, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, обычно наблюдать за северным сиянием можно значительно севернее. Прошедшей ночью небо над югом Кемеровской области озарили всполохи, которые пользователи соцсетей назвали завораживающими. Кузбассовцы опубликовали серию фотографий, сделанных в селе Абашево, которое расположено в Новокузнецком округе.

По информации издания, на снимках отчетливо видно характерное зеленоватое свечение, расположившееся над линией горизонта. Необычное зрелище получило научное объяснение от специалистов. Как сообщили ученые из Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), причиной столь южного сияния стала мощная магнитная буря. Она бушевала в атмосфере. Данные возмущения геомагнитного поля Земли были вызваны активностью Солнца. Они привели к тому, что заряженные частицы смогли достичь более низких широт, создав впечатляющее световое шоу для жителей Сибирского региона.

Ранее сообщалось, что северное сияние добралось и до Подмосковья.