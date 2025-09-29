Небесное шоу над Россией: северное сияние добралось и до Подмосковья

Уникальное астрономическое явление наблюдают сегодня жители России — северное сияние, обычно характерное для полярных широт, распространилось на центральные и даже южные регионы страны, передает MK.RU.

Очевидцы из Архангельской, Ленинградской, Московской, Ярославской, Псковской, Свердловской, Челябинской и Мурманской областей, Хабаровского края и Карелии массово публикуют в соцсетях фотографии разноцветных сполохов на ночном небе.

Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН объясняют это редкое явление комплексом факторов: геомагнитной бурей, повышенной солнечной активностью и изменением характеристик солнечного ветра.

Пик интенсивности свечения в центральных регионах, включая Московскую область, ожидается к 23:00 по местному времени. Некоторые в регионе уже замечают первые изменения в небе.

Для жителей средней полосы России это исключительная возможность стать свидетелями явления, обычно доступного только в заполярных регионах.

Ученые подчеркивают, что такая масштабная миграция северного сияния на юг — не только зрелищное событие, но и важный научный маркер, говорящий об изменении солнечной активности в текущем цикле. Для фотографов-любителей это шанс сделать уникальные кадры с выдержкой 10-30 секунд и чувствительностью ISO 800-1600.

Ранее сообщалось, что на Солнце за сутки 24 сентября зарегистрировали вторую вспышку класса М.