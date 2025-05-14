Россияне массово выбирают для отпуска Иран

Турпоток россиян в Иран за последние два года вырос в три раза, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, в нынешнем году ожидается прирост турпотока еще на 30%. В первую очередь Иран привлекает внимание российских туристов, которые предпочитают посещать экзотические места, например, памятники Древней Персии или местные колоритные базары. По данным SHOT, именно рынки пользуются самым активным спросом. Шопоголики приобретают ковры ручной работы и ювелирные работы. Спрос замечен также на различные специи.

«Цены на 30–50% ниже, чем в соседних странах. В целом, по словам экспертов, стоимость туров, проживание и питание в Иране гораздо ниже, чем в Турции, ОАЭ и даже родненьком Сочи», — сообщил SHOT.

По информации канала, некоторые правила, которые действуют в Иране, снижают интерес туристов из России. Так, в стране запрещено употребление алкогольных напитков и курение. Женщины обязаны появляться на улицах в хиджабах. Ранее россияне сталкивались с проблемой отсутствия безналичных расчетов, которая в настоящее время решена. В Иране стала доступна оплата через Mir Pay. Согласно прогнозам экспертов Российского союза туриндустрии, несмотря на некоторые проблемы во время отпуска в Иране, в ближайший год турпоток из России величится на 30%.

Ранее россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года.