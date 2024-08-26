В бархатный сезон по отзывам туристов лучше ехать в Геленджик, Анапу и Сочи

Отдыхать в начале осени лучше всего в Геленджике, Анапе и Сочи, сообщил newstracker.ru. Редакция составила рейтинг на основании отзывов туристов, опубликованных на разных площадках.

Геленджик расположен в бухте, поэтому море прогревается до середины осени. Штормы по этой же причине бывают крайне редко. В сентябре отдыхающих становится меньше. По-прежнему экскурсоводы готовы показать местные достопримечательности, в частности, водопады. В городе есть канатная дорога, галерея «Белая лошадь» и Сафари-парк.

«Советую присмотреться к поездке в Геленджик в конце сентября — отличная погода, не жарко и не холодно, можно купаться и гулять», — рассказала туристка Елена.

В период бархатного сезона россияне прекрасно проводят время в Анапе: теплое море даже в октябре, но в нем обычно много водорослей. В городе функционируют аквапарк, музей-заповедник, древний храм, развлекательный комплекс «Немо». На центральной площади расположены поющие фонтаны. Туристы отметили, что стоимость проживания в октябре становится дешевле, чем летом.

«В октябре в Анапе еще тепло, можно погулять, подышать свежим воздухом, позагорать, в принципе, даже поплавать и при желании подлечиться в санаториях», — отметила россиянка.

Лидером по числу бронирований на бархатный сезон стал Сочи. Курортный город пользуется спросом в любое время года. В Сочи много достопримечательностей и развлекательных центров. В октябре температура воды в море достигает 23° тепла. Температура воздуха не менее комфортная — около 20° тепла. Опытные туристы рекомендуют приезжать до 15 октября. Во второй половине осени часто резко холодает.

«Стоит ли ехать в Сочи в октябре? А почему нет, здесь всегда можно найти развлечения на любой вкус и кошелек», — написала туристка.

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