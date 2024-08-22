Россияне оставляют негативные отзывы об отдыхе в Абхазии, рассказывая о хамстве персонала, бездомных животных и инфекциях, сообщил newstracker.ru.

Туристы рассказали, что отношение к отдыхающим в Абхазии негативное. Например, сотрудник отеля может в любой момент войти в номер. Предварительно он стучит в дверь, но ответа не дожидается. Туристка, отдыхавшая в отеле «Родина», отметила, что из столовой гостей выгоняют за 10 минут до закрытия.

«Не ждите высокого сервиса!» — предупредила россиянка.

Отдыхающая Анна отметила, что цены для туристов меняются каждую минуту. Создается впечатление, что продавцы называют любые цифры. Россиянка Ольга поделилась опытом, что сотрудники автоинспекции останавливают, чтобы выманить у людей деньги. Они сообщают, что в городе действует ограничительный скоростной режим.

«ГАИшники стоят на постах и сообщают, что вы нарушили под камерой и сейчас приедет сотрудник, привезет съемку. Обычно стоимость такого общения — 1000 рублей», — рассказала россиянка Ольга.

В городах республики россияне обратили внимание на большое количество бездомных животных. Они рассказали, что собак и кошек постоянно прогоняют местные жители. Иногда абхазцы позволяют себе бросать в них камни. Подкармливать брошенных питомцев запрещают.

Еще один российский турист рассказал, что на третий день после приезда в Абхазию у него поднялась температура. Инфекцией заразились все члены семьи. Аналогичные комментарии оставляют и другие отдыхающие.

«На второй день слегла вся семья по неизвестным причинам. У супруги рвота, у меня температура без симптомов, а для трехлетнего ребенка море с природой оказались каторгой в виде температуры в 40 градусов и лихорадкой», — рассказала россиянка.

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